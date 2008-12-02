Blackstone поможет Украине в преодолении финансового кризиса

Blackstone Group назначена финансовым советником Украины, что подчеркнуло стремление этой американской компании, основное направление деятельности которой – частные инвестиции – стать ведущим консультантом стран, страдающих от финансового кризиса, – пишет британская “Файненшл Таймз”.

Платежный баланс Украины ухудшается из-за падения цен на сталь – основную статью экспорта страны – и повышения цен на газ, импортируемый из России. В октябре ВВП страны, по данным банка Commerzbank, снизился на 2,1%.

Правительство Украины пригласило в качестве консультанта Blackstone, а также швейцарский банк Credit Suisse, пополнив таким образом список стран, обратившихся в нью-йоркскую компанию по управлению частными инвестициями, которая консультировала Исландию.

"Blackstone прошла путь от хедж-фондов к банкам и банковским системам, а теперь – и целых стран", – рассказал собеседник, знакомый с деятельностью этой компании, консультировавшей британский банк Northern Rock при его спасении государством.

Согласно подписанному Кабинетом Министров Украины договору, с текстом которого ознакомилась “Файненшл Таймз”, Blackstone будет получать 1 млн. евро (1,26 млн. дол.) ежемесячно и 3,5 млн. евро после завершения работы. Все расходы, включая личную охрану для работников компании, также будут компенсированы.

В соответствии с соглашением от 17 ноября Blackstone будет координировать мероприятия в рамках ссуды stand-by объемом 16,4 млрд. дол., предоставленной Украине Международным валютным фондом, выступать посредником между правительством, МВФ и Всемирным банком и работать над стабилизационным планом страны.

Компания также отвечает за переговоры с кредиторами Украины и будет разрабатывать стратегию информационной поддержки для стабилизационного плана. По договору, Blackstone не несет ответственности за реализацию стабилизационного плана и за результаты мероприятий.

Команду советников Blackstone для украинского правительства будет возглавлять Мартин Гаджон, глава расположенной в Лондоне дочерней компании Blackstone, которая специализируется на консалтинге в области реструктуризации – направления, быстро растущего в Европе.

Ожидается, что Blackstone будет консультировать по структуре украинского долга и ее оптимизации – возможно, за счет досрочной выплаты.

Заместитель министра финансов Владимир Литвин (ошибка в оригинале текста. – Ред.) заявил: "Это прекрасная возможность пересмотреть наши долги и воспользоваться случаем начать платить их раньше по сниженной процентной ставке".