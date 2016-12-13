Холодницкий подписал подозрение председателю Центризбиркома в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение в совершении преступления председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что детективы НАБУ планируют вручить Охендовскому подозрение в аэропорту "Борисполь", куда он прибывает после 19:00 из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

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По информации источника, Охендовского уже вызывают на допрос в НАБУ 14 декабря на 11.00.

Как сообщал УНИАН, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что собрано достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

До этого Специальная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ проект подозрения относительно Охендовского с требованием провести экономическую экспертизу.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и глава ЦИК Охендовский.