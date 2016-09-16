В НАБУ готовят ряд подозрений по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас готовится ряд подозрений по этому делу, поскольку уже проведена идентификация подписей и почерка в этом деле, и в принципе сейчас, мы начнем принимать отдельные процессуальные решения по отдельным лицам, которые там фигурируют", - сказал он.

В то же время Сытник не уточнил, в отношении кого именно готовятся подозрения.

При этом директор НАБУ акцентировал внимание, что дело так называемой "черной бухгалтерии" тесно пересекается с делом, которое расследуется Департаментом спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, который возглавляет Сергей Горбатюк.

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"Поскольку они там расследуют дела в отношении судей Конституционного суда, которые фактически принимали решение о возвращении действия Конституции 1996 года, и в этой части мы с ними тесно контактируем и обмениваемся информацией", - сообщил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых фигурирует и руководитель ЦИК Михаил Охендовский.

13 июня в НАБУ вызвали заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру. Также, по данным антикоррупционного прокурора Назара Холодницького, вызван на допрос и глава ЦИК Охендовский и заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.