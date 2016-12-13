Это воспринимается как какая-то измена – Зеркаль о затягивании ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Уровень доверия украинского МИД к ЕС падает из-за ситуации, которая сложилась в вопросе безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Такие комментарии Зеркаль опубликованные Financial Times.

Зеркаль подчеркнула, комментируя новую отсрочку отмены виз для граждан Украины, что это решение принято после очередного подтверждения со стороны ЕС о выполнении Украиной всех требований Евросоюза.

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"Теперь нам сложно верить в любые обещания ЕС", - цитирует издание замминистра.

Также Зеркаль заявила, что затягивание ратификации Соглашения об ассоциации "тестирует уровень доверия".

"Это тестирует уровень доверия к ЕС... Я говорю сейчас не очень дипломатично", - отметила она, добавив, что "Это (события вокруг ратификации) воспринимается как какая-то измена, особенно учитывая, какую цену мы заплатили за наши европейские устремления. Ни одна страна ЕС не платила такой цены".

Напомним, Нидерланды достигли согласования 3 из 4 своих требований по ассоциации Украина-ЕС.

«Нидерланды уже достигли договоренностей о трех из четырех условий, которых они хотят достичь и которые четко говорят о том, что Соглашение об ассоциации не предусматривает военной помощи Киеву, что это Соглашение не будет стоить странам ЕС экстра денег, а также, что государства-члены имеют право ограничить количество украинцев, которым разрешено работать и жить в странах ЕС. Вопрос относительно того, что Соглашение не является шагом к членству, будет обсуждаться сегодня вечером», - сообщил источник в дипломатических кругах.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте предлагал, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержит дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева. Нидерланды требуют от лидеров ЕС признать, что ассоциация между Евросоюзом и Украиной не будет предоставлять украинцам права свободно жить и работать на территории стран-членов Евросоюза.