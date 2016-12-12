В ЕС могут поддержать требования Нидерландов по ассоциации Украина-ЕС - СМИ

В Евросоюзе склоняются к варианту принятия требований Нидерландов по ассоциации Украина-ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что ЕС пойдет на такой шаг даже несмотря на то, что это не удовлетворит украинских союзников в Евросоюзе.

«В конце концов, если соглашение об ассоциации не будет ратифицировано голландцами, это будет поражением для Украины, поражением для ЕС и победой России», - сказал один из евродипломатов.

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В то же время другой дипломат ЕС заявил: «Это дорого, но стоит того. На данном этапе, или это, или ничего».

Издание также отмечает, что несмотря на обеспокоенность правительств как Украины, так и ее союзников в Восточной Европе, договоренность все же следует ожидать, хотя этот вопрос будет дополнительно обсужден в понедельник в Брюсселе.

Издание также сообщает, что после ознакомления с документом с требованиями, который подготовили Нидерланды, "не содержит обязательств для ЕС и стран-членов по обеспечению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи или содействия Украине».

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте предлагает, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержала дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева.

Нидерланды требуют от лидеров ЕС признать, что ассоциация между Евросоюзом и Украиной не будет предоставлять украинцам права свободно жить и работать на территории стран-членов Евросоюза.