Плющ не намерен оббивать пороги

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Иван ПЛЮЩ пока еще не проводил консультаций ни с одной из фракций относительно своего возможного избрания на должность председателя Верховной Рады Украины. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам И.ПЛЮЩА, с инициативой относительно его избрания спикером выступила лишь фракция НУ-НС, и пока еще это единственная политическая сила, которая готова оказать ему поддержку.

«С другими фракциями я консультаций не проводил. Жду инициативы и от них», - сказал И.ПЛЮЩ.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря фракция «Наша Украина - Народная самооборона» заявила, что проведет консультации с другими политическими силами относительно поддержки кандидатуры И.ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады. Об этом сообщил журналистам член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ после встречи фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Р.ЗВАРИЧ заявил, что фракция будет поддерживать на должность спикера исключительно кандидатуру И.ПЛЮЩА. «Ни одну другую кандидатуру мы поддерживать не будем, и за нечлена нашей фракции мы не отдадим ни одного голоса», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В тот же день представители ряда политических сил, входящих в состав фракции «Наша Украина - Народная самооборона», на консультациях приняли решение не поддерживать кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады.

Как сообщил народный депутат от «НС» Олег НОВИКОВ, «народные депутаты от «Народной самообороны», Руха ТАРАСЮКА, Партии защитников Отечества и Европейской партии Украины приняли единогласное решение не поддерживать кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность спикера парламента».

Парламентарий добавил, что во время консультаций было принято решение вернуться к обсуждению кандидатуры Вячеслава КИРИЛЕНКО, которого поддержало большинство присутствующих на встрече с Президентом представителей фракции НУ-НС, или же предложить другую кандидатуру из политиков в составе фракции, которая станет компромиссной.

Представители фракций БЮТ и КПУ заявили, что вряд ли поддержат кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность председателя ВР.

Во фракции Партии регионов заявили, что ПР будет претендовать на пост премьер-министра Украины в случае создания большинства в Верховной Раде с ее участием.

Отвечая на вопрос, будет ли фракция ПР выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ВР, депутат Василий ХАРА сказал, что «мы претендуем на пост премьер-министра», и в этом случае возможна поддержка И.ПЛЮЩА на пост председателя ВР. Он считает, что «другие варианты маловероятны».