Еврокомиссар Хан: Теперь ЕС должен безотлагательно предоставить Украине заслуженный "безвиз"

Об этом комиссар написал в Twitter.

"Визовая либерализация для Украины и Грузии: приветствую сегодняшнее одобрение механизма приостановления, поддержанное большинством комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел", - заявил Хан.

"Рад, что наша неутомимая работа приносит результат. Теперь ЕС должен безотлагательно предоставить заслуженный безвизовый режим для украинских и грузинских граждан", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН 7 декабря Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановления, который может быть применен ко всем действующим соглашениям с визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот же день.

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Сегодня профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европарламентом и Советом ЕС о механизме временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

После этого решение должно быть проголосовано на пленарном заседании Европарламента. Согласно повестке дня, следующее заседание ЕП пройдет с 12 по 15 декабря в Страсбурге. Решение также должно быть утверждено Советом ЕС.

В Представительстве ЕС в Украине объяснили, что, поскольку комитет постоянных представителей подтвердил соглашение от имени Совета ЕС, норма будет отправлена в Европарламент для голосования в первом чтении; затем она будет предоставлена Совету ЕС для одобрения.