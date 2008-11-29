Ющенко был строг, но лишнего себе не позволил

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Ксения ЛЯПИНА заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время выступления на съезде партии «Народный Союз Наша Украина» высказал критическое замечание в адрес некоторых членов партии, но не позволял себе повышать тон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам по завершении съезда, комментируя информацию в некоторых СМИ о том, что В.ЮЩЕНКО якобы кричал во время своего вступительного слова на съезде партии.

«Ничего подобного не было. Президент не позволял себе кричать, он действительно высказал несколько критических замечаний по поводу того, что некоторые члены нашей партии не всегда коррелируют свои шаги в руководящих должностях как в Верховной Раде, так и в Кабмине, с собственно партийными решениями», - сказала К.ЛЯПИНА. Она выразила согласие с Президентом и считает это плохим явлением.

«Президент сказал, что не к соскам нужно тянуться, имея в виду, как хотите, - то ли государственная соска, то ли государственное корыто… Но он посоветовал всем членам партии отстаивать государственные интересы», - объяснила К.ЛЯПИНА.

Она также считает недопустимым распространение практики "пришивать" Президенту различные грубости. «Этого у Президента нет абсолютно. Такого не было, и тем более - повышения тона и тому подобного», - подчеркнула К.ЛЯПИНА.

Съезд партии «Народный Союз Наша Украина» проходил сегодня в Киеве с 11 до 14 часов в закрытом режиме. Следующий этап съезда будет через неделю или две - решение будет вынесено Политсоветом партии позже.