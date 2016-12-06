Комитет ВР сделал первый шаг для привлечения Новинского к уголовной ответственности - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам по завершению заседания комитета заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в случае, если парламент даст согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности, это позволит более детально расследовать дело.

Также Луценко сообщил, что сам потерпевший днях дал заочные показания по делу в суде, после чего, опасаясь за свою безопасность, покинул пределы страны.

Генпрокурор подчеркнул, что всегда выступал за снятие неприкосновенности с депутатов, но сейчас пока нет критической массы для голосов за отмену этой нормы. Поэтому оптимальным выходом он считает принятие законопроекта, зарегистрированного в парламенте, который предусматривает за первым представлением ГПУ в отношении конкретного депутата или группы депутатов запрещать им выезд за пределы Украины со сдачей на временное хранение загранпаспортов.

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Отвечая на вопрос, планируется ли до конца года внесения в ВР представления на народных депутатов со стороны Генпрокуратуры, Луценко сказал, что у него на столе лежат материалы еще на одного из народных избранников, но отказался разглашать его фамилию.

Как сообщал УНИАН, профильный парламентский комитет поддержал решение направить представление о привлечении к уголовной ответственности Новинского председателю ВР Андрею Парубию, чтобы он решил направить его в ГПУ, или вынести на голосование в сессионный зал.

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Относительно законности собранных доказательств, говорится в решении комитета, что он не получил достаточных данных о совершении Новинским соответствующего правонарушения.

Накануне, 5 декабря, фракция "Оппозиционный блок" заявила, что обратится в международные организации в случае нарушения в Верховной Раде процедуры относительно дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности Новинского.

***16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения в отношении заключения о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

Комитет решил обратиться к генпрокурору Украины по поводу предоставления дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения представления.