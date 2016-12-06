Регламентный комитет направил Парубию представление на Новинского, чтобы он решил его дальнейшую судьбу
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента поддержал решение направить представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского председателю ВР Андрей Парубий, чтобы он решил, направить ли его в Генпрокуратуру на доработку или вынести на голосование в сессионный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.
Первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, зачитывая поддержанное решение комитета, отметил, что представление было инициировано и представлено надлежащим образом.
В то же время относительно обоснованности и правильности представления он отметил, что на предыдущем заседании по этому вопросу комитет попросил у ГПУ дополнительные материалы по делу, но ГПУ не представила необходимую комитету информацию в полном объеме. Поэтому комитет не имеет достаточно оснований считать это представление обоснованным и мотивированным.
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Относительно законности собранных доказательств, говорится в решении комитета, он не получил достаточных сведений о совершении Новинским соответствующего правонарушения.
Поэтому депутаты поддержали предложение о направлении Парубию представления. Пинзеник отметил, что уже подписывает его, а дальше Парубий должен решить - направить его в ГПУ на доработку или же вынести на голосование депутатов. Депутат добавил, что, насколько ему известно, будет именно второй вариант.