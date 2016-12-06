Регламентный комитет направил Парубию представление на Новинского, чтобы он решил его дальнейшую судьбу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, зачитывая поддержанное решение комитета, отметил, что представление было инициировано и представлено надлежащим образом.

В то же время относительно обоснованности и правильности представления он отметил, что на предыдущем заседании по этому вопросу комитет попросил у ГПУ дополнительные материалы по делу, но ГПУ не представила необходимую комитету информацию в полном объеме. Поэтому комитет не имеет достаточно оснований считать это представление обоснованным и мотивированным.

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Относительно законности собранных доказательств, говорится в решении комитета, он не получил достаточных сведений о совершении Новинским соответствующего правонарушения.

Поэтому депутаты поддержали предложение о направлении Парубию представления. Пинзеник отметил, что уже подписывает его, а дальше Парубий должен решить - направить его в ГПУ на доработку или же вынести на голосование депутатов. Депутат добавил, что, насколько ему известно, будет именно второй вариант.