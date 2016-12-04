Оккупационные власти Крыма заявили, что арест скифского золота украинским судом не имеет никакого значения

01:35, 04 декабря 2016
Политика
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Решение Печерского райсуда об аресте коллекции скифского золота, которая сейчас находится в музее Алларда Пирсона Амстердамского университета (Нидерланды), не имеет никакого юридического значения. 

золото скифы скифов / Фото УНИАН

Об этом заявил представитель оккупационных властей Георгий Мурадов, передают "РИА Новости".

Он подчеркивает, что по документам коллекция принадлежит Крыму.

Мурадов рассчитывает, что артефакты вернуться в аннексированный Крым в 2017 году.

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Как сообщалось, 2 декабря Печерский районный суд Киев наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море". Также Украина направила в Интерпол документы для объявления "скифского золота" в международный розыск.

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