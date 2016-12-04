Оккупационные власти Крыма заявили, что арест скифского золота украинским судом не имеет никакого значения
01:35, 04 декабря 2016Политика
2984
Решение Печерского райсуда об аресте коллекции скифского золота, которая сейчас находится в музее Алларда Пирсона Амстердамского университета (Нидерланды), не имеет никакого юридического значения.
/ Фото УНИАН
Об этом заявил представитель оккупационных властей Георгий Мурадов, передают "РИА Новости".
Он подчеркивает, что по документам коллекция принадлежит Крыму.
Мурадов рассчитывает, что артефакты вернуться в аннексированный Крым в 2017 году.
Читайте такжеЛавров резко высказался об оккупированном Крыме
Как сообщалось, 2 декабря Печерский районный суд Киев наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море". Также Украина направила в Интерпол документы для объявления "скифского золота" в международный розыск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter