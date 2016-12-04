Оккупационные власти Крыма заявили, что арест скифского золота украинским судом не имеет никакого значения

Об этом заявил представитель оккупационных властей Георгий Мурадов, передают "РИА Новости".

Он подчеркивает, что по документам коллекция принадлежит Крыму.

Мурадов рассчитывает, что артефакты вернуться в аннексированный Крым в 2017 году.

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Как сообщалось, 2 декабря Печерский районный суд Киев наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море". Также Украина направила в Интерпол документы для объявления "скифского золота" в международный розыск.