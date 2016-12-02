Дуда: мир должен решить конфликт на Донбассе, но не путем замораживания

Об этом он сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась в эфире «5-го канала».

Лидер Польского государства заявил, что после падения «железного занавеса» в конце 1980-х - начале 1990-х годов, Россия опять пытается делить Европу на зоны влияния, нарушает неделимую территориальную целостность независимого и суверенного государства, которым является Украина".

"Я убежден, что не только Польша, но и вся международная общественность никогда с этим фактом не согласится. И Польша стоит рядом с Украиной и поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение территорий, а также за то, чтобы вооруженный конфликт поскорее закончился, чтобы не гибли люди", - заявил Дуда.

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Как отметил президент Польши, сегодня глава Украинского государства проинформировал его, что за последние сутки погибли два солдата на востоке Украины, где ситуация неспокойная и где все время идут обстрелы.

"Если бы не было этих инцидентов, не было бы смертей украинских солдат. Сегодня большая задача Европы и мира положить конец такой ситуации, но не путем замораживания этого конфликта", - заявил Дуда и добавил важность создания условий, чтобы Украина вернула контроль над своей восточной границей.