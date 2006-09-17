Партия регионов отзывает законопроект об ответственности за клевету

Партия регионов Украины отзовет законопроект, инициированный первым заместителем председателя фракции Василием КИСЕЛЕВЫМ, касающийся возобновления нормы о криминальной ответственности за клевету.

Об этом заявила народный депутат от фракции Партии регионов Елена ЛУКАШ в интервью радио “Свобода”.

“Мне не всегда нравится то, что пишет пресса, не всегда это отвечает действительности. Но не предоставлять ей возможности сказать, тем более привлекать к криминальной ответственности, тем более, что мы уже имеем такой опыт, негативный опыт, потому что статья за клевету существовала в криминальном кодексе и была исключена, она абсолютно не нужна”, - отметила Е.ЛУКАШ.

По ее словам, у нее был на этот счет разговор с В.КИСЕЛЕВЫМ и первым вице-спикером Адамом МАРТЫНЮКОМ. «На сегодня этот законопроект отзывается, он не будет рассматриваться», - сказала Е.ЛУКАШ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов В.КИСЕЛЕВ внес законопроект, предусматривающий криминальную ответственность или общественные работы за клевету или обиду.

Журналисты назвали инициативу депутатов давлением на СМИ и организовали гражданскую кампанию «Руки прочь от свободы!», которая, в частности, предусматривает блокировку соответствующего законопроекта.