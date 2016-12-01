Луценко заявил о наличии доказательств сотрудничества Онищенко с российскими спецслужбами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Процессуальные руководители, которые сотрудничают с СБУ, мне докладывали, и я лично видел материалы, которые свидетельствуют, что гражданин Онищенко, по словам его ближайшего окружения, сотрудничает с российскими спецслужбами. И об этом они прямо пишут между собой», - сказал Луценко.

Луценко сообщил, что в материалах дела Онищенко фигурирует факт осуществления им определенных действий по незаконной добычи и продажи газа на территорию оккупированного Крыма через задействование нефтегазовой башни в Херсонской области.

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По его словам, после освобождения этой башни Онищенко заключил соглашение с государственными газовыми структурами.

«Наши материалы свидетельствуют, что с тех пор газ без надлежащего документального оформления шел в оккупированный Крым. С моей точки зрения, это означает противозаконную сотрудничество с оккупационным режимом», - сказал Луценко.

Следствие, отметил генпрокурор, имеет в своем распоряжении «несколько тонн финансовых документов» относительно незаконных сделок фирм, афельованих к Онищенко.

По данным Луценко, в ближайшее время ожидается получение показаний от одного из свидетелей (фамилии которого он не назвал), а также получения очередных доказательств незаконной деятельности Онищенко, и это касается не только газовых дел.

«На гражданина Онищенко и его преступную организацию есть множество доказательств», - подчеркнул генпрокурор.

Луценко отметил, что было бы логичным, чтобы Онищенко прибыл в Украину и начал сотрудничать со следствием, поскольку сам заявлял о готовности к такому сотрудничеству.

Напомним, сегодня Луценко заявил, что ГПУ не владеет информацией о якобы передаче народным депутатом Александром Онищенко каких документов американским спецслужбам.

«Передавал Онищенко какие-то документы американским спецслужбам, мне вообще неизвестно. Не думаю... нет нам неизвестно о каких-либо документальные подтверждения заявлений Онищенко, ни нам неизвестно о передаче документальных подтверждений в любых спецслужб, с которыми мы сотрудничаем (с российской мы не сотрудничаем). Поэтому я сейчас рассматриваю это как обычный пиар-защита человека, который разыскивался за совершение преступлений», - сказал Луценко.