Регионалка назвала трех кандидатов в «технические премьеры» (фамилии)

Нардеп от Партии Регионов Инна Богословская в прямом эфире программы "Шустер Live" на телеканале Украина высказала мнение, что на сегодня одним из наиболее вероятных вариантов разрешения политического кризиса в Украине может быть создание «технического Кабмина» без формализации парламентской коалиции. И даже назвала тех потенциальных кандидатов в «технические премьеры».

По мнению Богословской, «это, безусловно, Тигипко, это мог бы быть Шлапак, это мог бы быть, наверное, Кинах, но это не могут быть люди, которые непосредственно связаны с какой-то политической силой. Потому что любые их ошибки будут называть политические силы преступлением... И весь этот негатив будет падать на партию. А любые достоинства будет приписывать тоже кто-то себе».

В то же время Богословская уточнила, что «как только мы заговорили о возможности технического правительства, Президент сказал: "Э нет, друзья". Потому что он понял, что в этой ситуации (останется – ред.) в стороне».

«Он говорит: "Нет, давайте коалицию", - продолжала развивать свою мысль регионалка. - . А как в этом парламенте, где никто друг другу не верит? Как там создать коалицию? Ответьте».

В качестве доказательства того, что формальное объявление о создании парламентской коалиции на данном этапе практически невозможно (Богословская не раз подчеркнула, что для этого сначала необходимо выполнить ряд условий) нардеп от ПР привела высказывание Виктора Ющенко о возобновлении коалиции НУ-НС и БЮТ: «Как я могу протянуть руку БЮТ, если я рискую, что я её обратно возьму с обгрызенными пальцами?..»