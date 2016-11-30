Луценко отказался предоставить Регламентному комитету ВР протоколы допросов в деле Новинского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался предоставить Комитету Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР протоколы допросов по делу народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом генпрокурор сообщил во время брифинга, передает канал "112".

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При этом, как отмечается, Луценко продемонстрировал лишь одну страницу из представления. Там речь идет о превышении власти Новинским и совершения преступлений совместно с экс-президентом Виктором Януковичем и правоохранителями Киева при незаконном лишении свободы архиепископа (ныне - митрополит) Александра (Драбинко), когда тот был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Владимира (Сабодана).

В свою очередь пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что генпрокурор подписал ответы на дополнительные вопросы Регламентного комитета ВР о представлении на Новинского.

«Ждем на заседание Регламентного комитета», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения в отношении заключения о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Комитет решил обратиться к Луценко о предоставлении дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения..

На заседании комитета Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению Драбинко.