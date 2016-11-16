Луценко называет умышленным затягиванием отсрочку рассмотрения решения по Новинскому

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что депутаты требуют от ГПУ сведений, которые прокуратура не имеет права раскрывать.

«ГПУ не имеет права раскрывать тайну досудебного следствия», – отметил Луценко.

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Генпрокурор также сказал, что народные депутаты ищут причины, чтобы не принимать решение и переложить проблему на другой орган.

«Депутаты боятся говорить «да» и боятся говорить «нет», и делают так, чтобы спихнуть эту проблему на меня, подталкивая меня – или нарушь УПК (Уголовный процессуальный кодекс), или не получишь ответа», - сказал Луценко. Он еще раз подчеркнул, что ГПУ не может предоставить информацию, которую требуют нардепы, в частности, показания всех тех, кто говорил о внутренних церковных проблемах, потому что это будет раскрытием тайны досудебного следствия.

По словам генпрокурора, депутаты не смогут созвать следующее заседание комитета по этому вопросу, потому что ГПУ не сможет предоставить им такой ответ.

На уточняющий вопрос журналистов, является ли решение комитета политическим, Луценко ответил: «Нет, я думаю, это вопрос эгоистический».

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Также Луценко подчеркнул, что изучать все доказательства по делу «должны не народные депутаты в комитете или в зале, а только суд».

На вопрос журналистов, каковы будут дальнейшие действия прокуратуры, Луценко ответил, что как «обойти эту преграду – будем думать».

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Луценко заявил о подготовке представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы в течение 179 дней личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Сегодня, 16 ноября, на заседании регламентного комитета Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы Драбинко.

Регламентный комитет ВР перенес вынесение решения относительно заключения о даче согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности до получения от ГПУ дополнительных пояснений и доказательств.