У Ющенко намекают, что некоторым о ПДЧ вообще лучше помолчать

В Секретариате Президента Украины призывают не политизировать вопросы присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА.

А.ГОНЧАРУК заметил, что над выполнением задач, определенных действующими документами Украина-НАТО, активно работали все украинские правительства, независимо от их партийной принадлежности.

«Поэтому нет сомнений, что какой бы ни была конфигурация следующей правительственной коалиции, работа над достижением евроатлантических стандартов будет активно продолжена», - убежден А.ГОНЧАРУК.

«Мы четко осознаем, что вопрос членства в НАТО является вопросом обеспечения национальной безопасности и государственной независимости Украины», - отметил он.

Именно поэтому он подчеркивает необходимость деполитизации вопроса присоединения Украины к ПДЧ, который давно и так практически выполняется, а по многим направлениям уже выполнен.

«Мы исходим из того, что вопрос является слишком важным для национальных интересов Украины, чтобы уменьшить его вес и значение, позволив политическим силам растянуть его по избирательным лозунгам и подменить глубокую работу по информированию общества относительно необходимости членства в Альянсе внутрипартийными интересами и соревнованием за голоса избирателей», - сказал он. В текущей политической ситуации, констатировал заместитель главы Секретариата Президента, украинские политические силы, к сожалению, оказались неготовыми действовать совместно во имя национальных интересов, отдавая преимущество решению узкополитических целей.

Так же обидно, что правительство Украины не смогло правильно оценить возникшие новые возможности и не смогло сосредоточить усилия на реализации одной из ключевых задач и продолжить необходимые реформы, подкрепленные соответствующими ресурсами.

Прогнозируя результаты заседания Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО, назначенного на 2-3 декабря, А.ГОНЧАРУК заверил, что движение Украины к полноправному членству в Альянсе будет непременно продолжено.

Заместитель главы Секретариата подтвердил, что, ожидая следующие решения Альянса, украинская сторона понимает необходимость дальнейшего активного продвижения внутренних реформ и готова к такой работе. Кроме того, текущая внутриполитическая ситуация в Украине не способствует тому, чтобы уже сейчас члены Альянса приняли решение относительно ПДЧ.

При этом особое внимание А.ГОНЧАРУК обратил на позицию главы государства, которая заключается в том, что решение о предоставлении ПДЧ “не является финальным решением о присоединении к Альянсу: последнее будет приниматься тогда, когда к нему будут готовы и Украина, и НАТО”.

В то же время План действий относительно членства является лишь одним из инструментов, который вместе с другими формами и механизмами взаимодействия используется НАТО для развития отношений с партнерами и их подготовки к членству.

«Не исключено, что в процессе этой работы появятся новые формы интеграции в НАТО, ведь и ПДЧ существует далеко не с начала создания Альянса», - сказал он.

А.ГОНЧАРУК также заметил, что Украина на протяжении продолжительного времени практически действует в рамках Плана действий относительно членства, успешно выполняя ежегодные Целевые планы Украина-НАТО. «Фактическое соответствие требованиям и стандартам НАТО намного сильнее влияет на вступление в Альянс, чем формальное наличие или отсутствие ПДЧ», - убежден заместитель главы Секретариата. Таким образом, сегодня речь идет о признании нашей работы и обеспечении стабильных условий для ее продолжения.