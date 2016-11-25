Испания объявила Фирташа в международный розыск - СМИ

Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя прокуратуры Испании.

Как отмечается, назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ "интересами следствия".

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Собеседник также сообщил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость. По словам собеседника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Магната разыскивает и Украина.

Напомним, 20 апреля на вилле Фирташа в Вене по запросу немецкой прокуратуры состоялся обыск.

Следователи искали информацию, которая могла бы послужить доказательствами в деле против немецкого следователя и женщины, которую подозревают в передаче ему взяток. Если в деле появятся новые доказательства, статус Фирташа может измениться.