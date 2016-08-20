Фирташу не удалось доказать неконституционность соглашения об экстрадиции между Австрией и США

Соответствующее решение было принято 2 июля, сообщает DW.

Это означает, что суд апелляционной инстанции не имеет препятствий для рассмотрения жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым в экстрадиции Дмитрия Фирташа в США отказано.

На период рассмотрения представления Фирташа в Конституционном суде апелляционный суд, в соответствии с процессуальными нормами, вынужден был приостановить рассмотрение дела.

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Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро. Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. 30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.