Тимошенко твердит, что ничего не должна Москве, и не верит в $400 за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что «Газпрому» за поставки газа задолжало «РосУкрЭнерго» и Украина к этим долгам отношения не имеет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Фредериком РАЙНФЕЛЬДТОМ.

“Это не долги Украины, а долги «РосУкрЭнерго», которые остались с прежних периодов, и Украина «РосУкрЭнерго» ничего не должна. Мне кажется, что нужно разобраться с коррупцией в газовом секторе, а не перекладывать какие-то вопросы на Украину и правительство. Я думаю, что как раз нашему правительству удастся покончить с коррупцией в газовом секторе и перейти на прямые прозрачные контракты”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив при этом, что подписание контрактов на поставку газа в Украину ожидается в ближайшие недели.

Комментируя заявление Алексея МИЛЛЕРА о возможности повышения цены на газ для Украины в следующем году до более чем 400 долл., Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Нам нужно набраться немного терпения и дождаться непосредственно подписания соглашения, в котором, я думаю, все-таки будет такая цена, как предусмотрена в меморандуме, который я подписала вместе с Владимиром ПУТИНЫМ и в котором отмечено, что на рыночные цены мы выходим в течение трех лет пропорционально и постепенно”.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

После чего пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.

2 октября 2008 г. в ходе встречи главы правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (на протяжении трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.