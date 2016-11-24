Порошенко: условия Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не будут пересмотрены
Украина и Европейский Союз имеют общую позицию, что положения Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны быть пересмотрены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с руководством ЕС в Брюсселе.
«Первое, о чем мы сегодня договорились, это четкие перспективы ратификации Соглашения об ассоциации. Это соглашение стало символом новой Украины, символом реформ и борьбы нашего государства за европейское будущее», - сказал он.
«Украина и ЕС имеют общую позицию, что положения Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны быть переписаны или пересмотрены, или перератифицированы, и также невозможным является занижение амбициозности наших целей по соглашению», - подчеркнул президент.
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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Против» проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.
22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.
В то же время 31 октября правительство Нидерландов обратилось к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.
Правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, Евросоюзом и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и в то же время учесть результаты референдума в стране.