Порошенко: условия Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не будут пересмотрены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с руководством ЕС в Брюсселе.

«Первое, о чем мы сегодня договорились, это четкие перспективы ратификации Соглашения об ассоциации. Это соглашение стало символом новой Украины, символом реформ и борьбы нашего государства за европейское будущее», - сказал он.

«Украина и ЕС имеют общую позицию, что положения Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не должны быть переписаны или пересмотрены, или перератифицированы, и также невозможным является занижение амбициозности наших целей по соглашению», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. «Против» проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

В то же время 31 октября правительство Нидерландов обратилось к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

Правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, Евросоюзом и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и в то же время учесть результаты референдума в стране.