Украина призывает РФ оплатить долги за водоснабжение на оккупированный Донбасс - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Представитель Украины обратила внимание на вопрос водоснабжения оккупированной территории.

"Украина, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, и поддерживая таким образом граждан на оккупированных территориях, все это время поставляла воду", - заявила Геращенко.

"За 2 года накопились огромные долги, которые тяжелым бременем ложатся на и без того небогатый бюджет Луганской области. Но воду получают не только рядовые люди, но и учреждения или предприятия. Украина не будет никому поставлять воду бесплатно. Все граждане Украины оплачивают коммунальные услуги. Украинская сторона требует от РФ, которая несет полную ответственность за оккупированные территории, не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе. Долги за поставленную воду должны быть оплачены, за воду и электроэнергию надо платить", - подчеркнула политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что более 500 тыс. жителей Луганской области могут остаться без воды из-за неуплаты властями «ЛНР» за водоснабжение.

26 октября специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил о необходимости решения проблемы погашения боевиками "ЛНР" задолженности за поставку воды и электроэнергии.

В то же время, 5 октября Сайдик заявил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) компенсирует украинской стороне 700 тыс. долларов задолженности за потребленные на временно оккупированных территориях Луганской области электроэнергию и воду.