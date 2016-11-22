Российская власть превращает Крым в военную базу – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко во время презентации исследования “Крым после аннексии. Государственная политика, вызовы, решения и действия. Белая книга”, подготовленного экспертами УНЦПИ при содействии международного фонда “Возрождение”.

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“Российская власть превращает полуостров в военную базу. С начала оккупации на полуострове развернуто 96 военных соединений и частей. К началу 2016 года количество танков и боевых бронированных машин возросло в 6,8 раза, артиллерийских систем - в 7,2 раза, боевых самолетов и вертолетов - в 2,2 раза, подводных лодок вдвое”, - сказала Тищенко.

Она также отметила, что в РФ было принято 8 федеральных конституционных законов, 32 федеральных закона и свыше 600 подзаконных актов по крымской тематике.

Тищенко также отметила, что РФ пыталась как можно дольше использовать украинскую инфраструктуру и украинских производителей для поставок на полуостров товаров, электроэнергии, воды, функционирования финансовой системы, связи.

Она также отметила, что в заключениях УНЦПИ относительно политики России в Крыму речь идет о том, что граждане Украины, которые оказались в оккупированных АР Крым и Севастополе, быстро узнали политические репрессии, ограничение политических свобод (право на мирные собрания) и ощутили нагнетание государственной ксенофобии в отношении украинцев и крымских татар.

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Кроме того, по словам Тищенко, особенностью политики российского правительства и “правительства” Крыма являются попытки оказывать идеологическое давление на всех звеньях гуманитарной политики, в частности, через введение специальных школьных и внешкольных образовательных курсов. Она также отметила, что Украине не хватает координации деятельности и коммуникации между различными центральными органами исполнительной власти. “Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ было сформировано только в 2016 году и еще не получило влияния в решении всех комплексных проблем деоккупации, обеспечении прав человека”, - сказала Тищенко.

Она также отметила, что в структуре министерств, государственных служб не было создано дополнительных специализированных структурных единиц, подразделений по формированию политики и мониторинга ситуации в Крыму. “Украине необходимо четко сформулировать свою политику в отношении оккупированного полуострова и придерживаться ее”, - убеждена Тищенко.