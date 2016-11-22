Российская власть превращает Крым в военную базу – эксперт
Эксперт рассказала о военных соединениях воинских частей РФ на территории оккупированного Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель совета Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко во время презентации исследования “Крым после аннексии. Государственная политика, вызовы, решения и действия. Белая книга”, подготовленного экспертами УНЦПИ при содействии международного фонда “Возрождение”.
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“Российская власть превращает полуостров в военную базу. С начала оккупации на полуострове развернуто 96 военных соединений и частей. К началу 2016 года количество танков и боевых бронированных машин возросло в 6,8 раза, артиллерийских систем - в 7,2 раза, боевых самолетов и вертолетов - в 2,2 раза, подводных лодок вдвое”, - сказала Тищенко.
Она также отметила, что в РФ было принято 8 федеральных конституционных законов, 32 федеральных закона и свыше 600 подзаконных актов по крымской тематике.
Тищенко также отметила, что РФ пыталась как можно дольше использовать украинскую инфраструктуру и украинских производителей для поставок на полуостров товаров, электроэнергии, воды, функционирования финансовой системы, связи.
Она также отметила, что в заключениях УНЦПИ относительно политики России в Крыму речь идет о том, что граждане Украины, которые оказались в оккупированных АР Крым и Севастополе, быстро узнали политические репрессии, ограничение политических свобод (право на мирные собрания) и ощутили нагнетание государственной ксенофобии в отношении украинцев и крымских татар.
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Кроме того, по словам Тищенко, особенностью политики российского правительства и “правительства” Крыма являются попытки оказывать идеологическое давление на всех звеньях гуманитарной политики, в частности, через введение специальных школьных и внешкольных образовательных курсов. Она также отметила, что Украине не хватает координации деятельности и коммуникации между различными центральными органами исполнительной власти. “Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ было сформировано только в 2016 году и еще не получило влияния в решении всех комплексных проблем деоккупации, обеспечении прав человека”, - сказала Тищенко.
Она также отметила, что в структуре министерств, государственных служб не было создано дополнительных специализированных структурных единиц, подразделений по формированию политики и мониторинга ситуации в Крыму. “Украине необходимо четко сформулировать свою политику в отношении оккупированного полуострова и придерживаться ее”, - убеждена Тищенко.