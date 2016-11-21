Верховный комиссар заверил Порошенко, что в ООН придают большое значение ситуации в Украине

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи Гранди с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы придаем большое значение ситуации в вашей стране и той роли, которую мы можем сыграть в решении соответствующих проблем. Этот визит важен еще и тем, что мы можем донести информацию о вызовах, с которыми сталкивается Украина, ко всему миру», - сказал Гранди.

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Кроме того, он отметил усилия руководства Украины, связанные с обеспечением прав и потребностей внутренне перемещенных лиц, а также поздравил президента Украины с третьей годовщиной Революции достоинства.

В свою очередь Порошенко выразил надежду, что визит верховного комиссара в Украину позволит ему воочию оценить всю сложность гуманитарной ситуации на Донбассе, за которую несет полную ответственность Россия.

Президент обратился к Гранди с просьбой, среди прочего, уделить особое внимание тем серьезным проблемам, с которыми сталкиваются крымские татары во временно оккупированном Россией Крыму.

«Мы удовлетворены уровнем сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и благодарим за огромную поддержку нашего государства в это сложное время», - сказал президент.

Последний визит верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украину состоялся 22 года назад.