Тимошенко собирает мэров
13:37, 19 ноября 2008Политика
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В Кабмине состоится совещание
В четверг, 20 ноября, в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с руководством региональных органов исполнительной власти и городскими председателями по вопросам выполнения Государственного бюджета в 2008 г.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Вход в Дом Правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал.
Аккредитация проводится сегодня, 19 ноября, до 18:00 по тел.: 256-75-81, 256-65-71, 256-66-32.
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