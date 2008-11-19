Тимошенко собирает мэров

В четверг, 20 ноября, в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с руководством региональных органов исполнительной власти и городскими председателями по вопросам выполнения Государственного бюджета в 2008 г.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Вход в Дом Правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал.

Аккредитация проводится сегодня, 19 ноября, до 18:00 по тел.: 256-75-81, 256-65-71, 256-66-32.