СМИ узнали, когда Украине следует ожидать "безвиза" с ЕС (видео)

Его одобрила коллегия постоянных представителей стран ЕС.

Дипломаты позволили начать дальнейшие переговоры, но с уточнением - они должны стартовать после введения Евросоюзом механизма приостановления безвиза.

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По информации ТСН, на это следует рассчитывать не ранее середины декабря.

"Чтобы безвиз для Украины заработал, ЕС необходимо провести междуинституционные переговоры, которые определят, как механизм будет работать. Далее - решение ЕП и Совета ЕС. После этого - два-три месяца, чтобы все вступило в силу. Это означает, что даже если все сделать очень быстро, ждать безвиз следует в феврале-марте следующего года", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября ЕС на уровне послов принял позицию на междуинституционные переговоры по безвизу для Украины. Окончательное решение еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, вопрос об отмене виз на въезд в Евросоюз для граждан Украины не внесен в повестку дня предстоящей сессии Европарламента, которая пройдет в Страсбурге 21-24 ноября.