Сегодня ВР планирует рассмотреть изменения в регламент и предоставление убежища бездомным (прямая трансляция)
10:23, 18 ноября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть два законопроекта о внесении изменений в регламент по подготовке законопроектов и о признании утратившими силу законов и постановлений.
Сегодня парламент работает только на утреннем заседании / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты планируют рассмотреть изменения в Закон “О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине” (относительно предоставления убежища бездомным лицам).
Как известно, сегодня парламент работает только на утреннем заседании, и с 10.00 до 11.00 проходит Час вопросов к правительству.
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На вчерашнем заседании Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в частности электронный билет, в городском пассажирском транспорте.
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