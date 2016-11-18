Сегодня ВР планирует рассмотреть изменения в регламент и предоставление убежища бездомным (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты планируют рассмотреть изменения в Закон “О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине” (относительно предоставления убежища бездомным лицам).

Как известно, сегодня парламент работает только на утреннем заседании, и с 10.00 до 11.00 проходит Час вопросов к правительству.

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На вчерашнем заседании Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в частности электронный билет, в городском пассажирском транспорте.