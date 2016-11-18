Трампу предложили стратегию США в отношении Украины

Такова одна из составляющих стратегии действий США в отношении Украины, которую предлагают новообраноому президенту Дональду Трампу три юриста-международника со значительным опытом работы в Украине: Джеффри Берт, Джеймс Гитч, Питер Петтибон и Томас Шиллинглоу, передает Голос Америки.

"Трудно назвать более насущные приоритет в международной политике для президента Трампа, чем решение чрезвычайно вредоносного и потенциально катастрофического конфликта в Украине", - отмечают авторы статьи.

Они предлагают "радикальной предложение по деэскалации кризиса в Украине, нацеленное на закладку основ программы примирения между США и Россией", которая состоит из трех шагов.

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Конкретная работа над "деталями" разработки этого пакета помощи может позволить участникам процесса создать рамку решения сложных политических вопросов, которые являются сердцевиной кризиса:

1. Запад и Россия должны "согласиться не соглашаться" относительно статуса Крыма на неопределенный период времени.

2. Стороны соглашаются на сохранение статуса-кво Донбасса как части Украины, обеспечив соблюдение режима прекращения огня.

3. Создание пакета помощи для экономического восстановления Украины с участием России, США и ЕС.

Средства должны быть направлены на: восстановление инфраструктуры; компенсации десяткам тысяч беженцев и людям, которые до сих пор живут в зоне АТО, за нанесенный ущерб и ранения.

Они убеждены, что инициатива создания такого пакета должна исходить от администрации Трампа и может послужить "сигналом Путину".