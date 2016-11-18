AP назвало имя кандидата на пост советника Трампа по нацбезопасности

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в окружении Трампа.

При этом, собеседник агентства не уточнил, принял ли Флинн данное предложение.

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Флинн известен как ярый критик Барака Обамы и действий Пентагона. Он выступал против стратегии американской администрации по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии, отмечает AP.

Как сообщал УНИАН ранее, источники NBC News и CNN утверждают, что бывший кандидат в президенты США Митт Ромни может стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа.