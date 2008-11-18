Ющенко разрешил губернаторам ездить к Тимошенко?
10:37, 18 ноября 2008Политика
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Президент отменил свой указ
Президент Украины подписал Указ “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 11 февраля 2008 года №117 «О служебных командировках в пределах Украины председателей местных государственных администраций».
Текст соответствующего указа главы государства от 18 февраля размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, указом №117 от 11 февраля 2008 года предусматривалось, что командировки губернаторов за пределы подчиненных им регионов должны согласовываться с Президентом.
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