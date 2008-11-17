Тимошенко уволит Пинзеника, Винского и Филипчука?

Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время намерен инициировать ротацию на постах министров трех министерств. Об этом «Обкому»сообщил осведомленный источник во фракции БЮТ.

«Это Минфин, Минтранс, Минэкологии. С созданием возможной коалиции это не связано. Мы просто хотим освежить работу этих министерств», - сообщил народный депутат.

При этом он отметил, что окончательно разработанного «механизма» ротации министров еще нет.

В то же время, народный депутат фракции БЮТ Сергей Терехин в комментарии «Обкому» заявил, что обсуждения возможной ротации министров на уровне фракции БЮТ пока не было.

«Консультации с фракцией по этому вопросу не было. А если у нас есть люди, которые позволяют себе такие высказывания, то наверняка это их личная позиция. Для меня, скажем, непонятна причина такой смены кадров», - сказал он.

Народный депутат Андрей Портнов (БЮТ) отказался прокомментировать информацию о якобы готовящейся ротации министров трех министерств.

Напомним, что Портнов 12 ноября в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» обратился непосредственно к члену Партии регионов Нестору Шуфричу с предложением отдать регионалам те должности в правительстве Тимошенко, которые они пожелают занять. Среди кандидатов на вылет из нынешнего Кабмина фигурировали Николай Онищук, Богдан Данилишин, Иосиф Винский и Владимир Шандра. «Нестор Иванович, мы готовы выслушать ваши предложения... Дайте нам в правительство эффективного министра юстиции, да? Дайте нам эффективного министра финансов, главу Государственного комитета по земельным ресурсам, министра транспорта дайте. Кого ещё хотите, того дайте... », - заявил Портнов.