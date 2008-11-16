ФПУ: в большинстве областей прошли нападения на Дома профсоюзов

Федерация профсоюзов Украины заявляет, что в воскресенье, 16 ноября, в большинстве областей Украины осуществлены попытки захвата зданий областных профсоюзных объединений – членских организаций Федерации профсоюзов Украины и Дома союзов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, захватывая служебные помещения, нападающие ломали входные двери и оборудование.

«В профсоюзных помещениях были попытки провести собрания посторонних лиц, решениями которых пытаются подменить уставные профсоюзные органы в канун VI съезда ФПУ», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, основной целью «таких откровенно рейдерских действий является дестабилизация работы Федерации профсоюзов Украины, ее членских организаций, устранения легитимно избранных профсоюзных органов и их руководителей».

Профсоюзные работники с помощью правоохранительных органов вмешались в события и в целом взяли ситуацию под контроль и возобновили надлежащий порядок.

Как отмечается в заявлении, «Федерация профсоюзов Украины выражает глубокое возмущение этими незаконными действиями и считает их крайне опасными для стабильности в украинском обществе».

ФПУ обращается к Президенту Украины, Генеральному прокурору и премьер-министру с требованием «отреагировать на грубое нарушение законных прав профсоюзов и защитить их от противоправного силового захвата».