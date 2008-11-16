Тимошенко заинтересована переизбрать сразу и парламент, и Ющенко

Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заинтересована в проведении в конце весны - начале лета следующего года одновременных президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТЯГНИБОК сказал в эфире телеканала "ВДТ-6" Винницкого областного государственного телевидения.

"Ю.ТИМОШЕНКО заинтересована на конец весны - начало лета провести одновременные парламентские и президентские выборы", - сказал он.

По мнению О.ТЯГНИБОКА, "из-за того, что она будет кандидатом в Президенты, позволит ей не только сохранить фракцию в Верховной Раде, но и иметь наилучшие шансы на победу в президентской гонке".

Он добавил, что сейчас Ю.ТИМОШЕНКО пытается отсрочить проведение досрочных выборов Верховной Рады потому, что ее рейтинг и рейтинг БЮТ падает из-за совместного голосования с Партией регионов в начале сентября.

О.ТЯГНИБОК также отметил, что Президент, имея рычаги влияния на эти процессы, их не использует "поскольку не может навести порядок во внутреннем окружении, и из-за того, что сегодня судебная власть является приватизированной. Указ Президента, как бы я к нему не относился, не может отменять какой-то районный судья".