Нынешний парламент уже можно списывать в утиль?

Лидер всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что кризис в Украине можно преодолеть, только в корне сменив власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ТЯГНИБОК сказал в эфире телеканала "ВДТ-6" Винницкого областного государственного телевидения.

"ВО "Свобода" считает, что этот кризис можно преодолеть, благодаря коренной смене власти, то есть при условии проведения люстрации", - сказал он.

О.ТЯГНИБОК отметил, что смену власти можно осуществить или "на законодательном уровне, или путем выборов".

"Украина сейчас находится в состоянии системного перманентного кризиса. Этот кризис имеет внутренний характер, но был инспирирован извне. Кризис не только парламентский, политический и экономический, он сегодня затронул практически все сферы общества. И нужно немедленно предпринимать решительные шаги для его преодоления", - считает лидер ВО "Свобода".

По его словам, в частности, нынешний парламент является недееспособным. Об этом свидетельствуют не только драки и конфликты в ВР, а, помня о главной цели политической борьбы - президентских выборах 2010 года, очевидно, что этот парламент уже не будет работать конструктивно и эффективно.