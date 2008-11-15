В БЮТ думают, что разглядели настоящую сущность Ющенко

В Блоке Юлии Тимошенко готов принять участие в голосовании за нового спикера. Об этом сообщил журналистам в Житомире народный депутат Украины, председатель Житомирской городской ячейки БЮТ Олег ЧЕРПИЦЬКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “голосование в ВР за освобождение Арсения ЯЦЕНЮКА продемонстрировало украинцам настоящую сущность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и выявило его сторонников в парламенте, однако такая “откровенность” не стала для них позитивной".

При этом О.ЧЕРПИЦКИЙ сообщил о готовности его фракции поддержать кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность спикера при выполнении двух принципиальных условий.

«Во-первых, голосование должно проходить легитимно в соответствии с регламентом тайно с помощью бюллетеней. Во-вторых, БЮТовцы могут поддержать кандидатуру В. ЛИТВИНА лишь в случае вхождения его блока в демократическую коалицию» - отметил О.ЧЕРПИЦКИЙ.

Он также сообщил о вероятностях отставки действующего правительства.

«Недоверие действующему правительству в сложившихся сегодня в стенах парламента условиях может быть проголосовано... Однако даже при голосовании 226 нардепов за отставку правительства Ю.ТИМОШЕНКО, он продолжит действовать в интересах украинцев в статусе и.о.»,- считает О.ЧЕРПИЦКИЙ.

При этом он отбросил возможность формирования новой коалиции в составе Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и “Единого Центра”. "Нынче ЕЦ является составляющей “Наша Украина – Народная самооборона”, а потому не может выступать самостоятельным игроком, для этого необходимо решение фракции, которое при нынешних условиях вряд ли является возможным”, - отметил народный депутат.