Грач назвал годовщину Голодомора шабашем и поддержал Медведева

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ правильно сделал, отказавшись приехать в Киев на мероприятия памяти жертв Голодомора, считает лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ.

Как говорится в переданном УНИАН комментарии Л.ГРАЧА, по его мнению Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «фальсификацию исторических фактов советского периода» использует «в качестве инструментов для выстраивания цинично-изощренной русофобской политики». «Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ правильно сделал, отказавшись участвовать в шабаше по случаю годовщины голодомора, инициированном Президентом Украины… Отказ Президента России в прибытии на Украину является не просто пощечиной самому В.ЮЩЕНКО, который проявил крайнее неуважительное отношение, приглашая российского Президента на такой шабаш, зная заранее позицию власти России по отношению к так называемому мнимому геноциду против украинского народа. Отказ Д.МЕДВЕДЕВА - это есть и сигнал украинскому обществу, чтобы оно внимательно посмотрело на своих кормчих, которые ведут его явно не в ту сторону, ведут на противоборство с Россией практически во всех сферах, превращая это в государственную идеологию», - сказал Л.ГРАЧ.

Коммунист отметил, что своим отказом российский Президент напомнил главе Украинского государства «прописные истины». «Нужно объективно относиться к своему историческому прошлому и давать соответствующие политические оценки каждому историческому периоду, в данном случае периоду 30-годов», - сказал он.

«Голод был не только в Украине, но и на территории Российской Федерации, и свидетельствуют об этом миллионы очевидцев, чьи воспоминания запротоколированы в архивах, к которым имеется свободный доступ. Этим спекулировать нельзя, а тем более превращать в унижение народов и в противопоставление их друг другу», - подчеркнул Л.ГРАЧ.

Коммунист отметил важность того, что Д.МЕДВЕДЕВ «дал ясную аргументацию своему отказу, не пошел по пути дипломатической уклончивости, а обозначил принципиальную позицию Кремля и всего российского народа по отношению к проблеме геноцида-голодомора».

Как сообщал УНИАН, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ заявляет, что в Украине голод начала 1930-х годов используются для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей и отказывается принять участие в мероприятиях по случаю отмечаемой в Украине 75-й годовщины Голодомора.