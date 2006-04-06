Предложение ”Нашей Украины” БЮТу не подходит
10:03, 06 апреля 2006Политика
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Терехин полностью согласен с Морозом
16-й номер избирательного списка Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН считает неприемлемым предложение “Нашей Украины” относительно создания коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в интервью украинской службе Би-Би-Си.
“Это предложение возвращает нас на два месяца назад”, - сказал С.ТЕРЕХИН.
Как сообщал УНИАН, 4 апреля первый номер списка блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ и руководитель избирательной кампании блока Роман БЕССМЕРТНЫЙ встретились с Ю.ТИМОШЕНКО и передали ей свой проект коалиционного соглашения.
3 апреля такой проект был передан и лидеру СПУ Александру МОРОЗУ, которой также раскритиковал его.
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