Предложение ”Нашей Украины” БЮТу не подходит

16-й номер избирательного списка Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН считает неприемлемым предложение “Нашей Украины” относительно создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в интервью украинской службе Би-Би-Си.

“Это предложение возвращает нас на два месяца назад”, - сказал С.ТЕРЕХИН.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля первый номер списка блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ и руководитель избирательной кампании блока Роман БЕССМЕРТНЫЙ встретились с Ю.ТИМОШЕНКО и передали ей свой проект коалиционного соглашения.

3 апреля такой проект был передан и лидеру СПУ Александру МОРОЗУ, которой также раскритиковал его.