У Тимошенко подозревают Балогу в сговоре с работодателями

Секретариат Президента Украины препятствует диалогу профсоюзов и работодателей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сообщила журналистам, что отсутствие представителей Федерации работодателей Украины в работе Национального трехстороннего социально-экономического совета объясняется тем, что «работодатели пошли на поводу у БАЛОГИ (Виктор БАЛОГА - глава Секретариата Президента Украины - УНИАН) в том, чтобы проигнорировать такое совещание, на котором будет и премьер-министр, и на котором будут решаться жизненно важные вопросы».

«Я рассматриваю в этом какой-то сговор между Банковой и работодателями» - сказала министр.

По мнению Л.ДЕНИСОВОЙ, сегодня трудящиеся фактически стали заложниками «конфликта Президента и премьера».

Она считает, что сегодня в кратчайшие сроки необходимо провести общий диалог представителей профсоюзов и работодателей для того, чтобы избежать массовых увольнений, обеспечить соблюдение прав трудящихся, не допустить остановки предприятий, «решить проблемы страны, и проблемы человека труда».

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей Украины распространила заявление, в котором указывалось, что представители ФРУ не участвовали в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины (состоялся 12 ноября) из-за неучастия в его работе Президента.

Также в заявлении ФРУ указывалось, что 11 ноября сторона работодателей получила письмо от руководства Секретариата Президента, в котором предложено перенести заседание Нацсовета. В письме отмечалось, что рекомендации, предусмотренные в проекте решения Национального совета, который поступил в СП только 11 ноября, содержат широкий спектр вопросов и нуждаются в детальной предварительной проработке, а потому “поспешность в проведении этого собрания может негативно повлиять на качество принятого решения”.