Тимошенко отбыла в Кишинев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела в Кишинев для участия в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании планируется рассмотреть 35 проектов документов.

Кроме того, главы правительств проведут ряд двусторонних встреч.

В частности Ю.ТИМОШЕНКО намерена встретиться с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ, В.ПУТИН будет интересоваться политической ситуации в Украине. Не исключено, что в разговоре премьеры коснутся и газовой темы.

Главным пунктом повестки дня заседания глав правительств СНГ будет Стратегия экономического развития Содружества на период до 2020 года, которая была рассмотрена на саммите глав государств - участников СНГ в Бишкеке 10 октября 2008 года.

Президенты в целом одобрили документ и поручили главам правительств принять по нему окончательное решение после доработки с учетом состоявшегося обсуждения.

Ю.ТИМОШЕНКО в поездке сопровождают вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ и министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств (СНГ) организовано в 1991 году странами - бывшими республиками СССР.

В состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Украина и Туркменистан не ратифицировали Устав СНГ. Это означает, что формально они членами Содружества не являются. Украина остаётся одним из государств-основателей и участником СНГ. Туркменистан получил статус ассоциированного члена-наблюдателя.

12 августа 2008 года Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил о выходе страны из СНГ, и в августе 2009 года она перестанет быть членом этой организации.

СНГ занимает 16,4% мировой территории, на которой проживает примерно 4,4% населения планеты. На долю СНГ приходится примерно 20% мировых запасов нефти, 40% природного газа, 25% угля, 10% производства электроэнергии, 25% мировых запасов леса, почти 11% мировых возобновляемых водных ресурсов и 13% пахотных земель.