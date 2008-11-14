Политологи перемывают кости кандидатам в председатели ВР

Политологи считают, что Владимир ЛИТВИН в случае его избрания председателем Верховной Рады ухудшит свои результаты на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политологи выразили Киеве во время проведения круглого стола «Отставка спикера Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА: новый виток конфликта или выход из кризиса?».

«В сложившейся ситуации кандидатура В.ЛИТВИНА - лучшая, но из спикера Президентом не становятся, а у В.ЛИТВИНА есть президентские амбиции», - сказала политолог Ирина ОНИЩЕНКО.

По мнению политолога Дмитрия ВЫДРИНА, наиболее реальный вариант развития событий состоит в пересечении тактических и стратегических интересов Партии регионов и Блока Литвина. По его мнению, тактически Партии регионов выгоден свой спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ, поскольку Партия регионов не умеет конвертировать свои явные выигрыши, явные достижения или должности.

«Но стратегически им нужен не спикер, а союзник с определенным количеством голосов. Поэтому Партии регионов был бы более выгоден В.ЛИТВИН, а В.ЛИТВИНУ наоборот - тактически было бы выгодно стать спикером, а стратегически не выгодно, поскольку тот период, который он проведет в спикерстве, может понизить его результат на президентских выборах», - пояснил он.

По мнению политолога Игоря ЖДАНОВА, каждая из политических сил имеет своего кандидата на должность председателя ВР.

«На мой взгляд, и все политические силы это понимают, будущий спикер не должен быть кандидатом в Президенты. Иначе это ломает всю политическую конструкцию, которая была задумана одновременно с отставкой А.ЯЦЕНЮКА», - сказал И.ЖДАНОВ.

Поэтому, по его словам, наиболее вероятной кандидатурой на должность председателя ВР является Иван ПЛЮЩ (народный депутат от НУ-НС).

«Но кто из всех озвученных кандидатур – В.ЛИТВИН, А.ЛАВРИНОВИЧ, И.ПЛЮЩ - будет выдвинут вот этой неформальной коалицией, которая проголосовала за отставку А.ЯЦЕНЮКА, будет зависеть от позиции Президента, который сейчас, наверное, будет проводить переговоры с Партией регионов для того, чтобы выдвинуть консолидированную кандидатуру. Недаром сейчас взят столь длительный перерыв в Верховной Раде», - считает И.ЖДАНОВ.

В свою очередь политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ выразил сомнение в результативности голосования 18 ноября по избранию спикера парламента.

«Мне кажется, что во вторник (18 ноября) ничего не будет. Мы видим вариант шаткого неидеологического большинства – 233 депутата. Большинства не будет до тех пор, пока ключевые игроки не договорятся», - отметил он.

«Максимум, что возможно в этом составе парламента, – это формирование нового руководства. Несмотря на все интриги, наибольшие шансы по голосованию у В.ЛИТВИНА, а после таких изменений парламент может принять государственный бюджет на 2009 год, дать согласие Президенту на досрочные выборы и, может быть, вернется к реформе местного самоуправления - этот шаг снимает ответственность центральных властей. И может быть как кульминация - парламент сможет подойти в декабре к проблеме антикризисной технической команды», - резюмировал политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ.