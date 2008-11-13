Политолог: после оранжевой эйфории к власти должны придти прагматики

Политолог Ирина ОНИЩЕНКО считает, что следующим этапом после увольнения Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады должна стать отставка правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ОНИЩЕНКО выразила сегодня в Киеве во время проведения круглого стола «Отставка спикера Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА: новый виток конфликта или выход из кризиса?».

«Отставка ЯЦЕНЮКА – это первый шаг к смене политической элиты. Следующим шагом должна быть отставка правительства. После этой оранжевой эйфории должно придти правительство прагматиков», - сказала И.ОНИЩЕНКО.

По ее мнению, в эпоху кризиса правительство финансистов и банкиров не может противостоять негативным последствиям. «В эпоху кризиса должно придти правительство промышленников, предпринимателей и прагматиков, потому что в экономике сейчас главным становятся не финансы, а производство», - считает политолог.

В то же время И.ОНИЩЕНКО уверена, что правительство производственников начинало свою деятельность с образования. «Как ни парадоксально звучит, сегодня уже в производстве некому работать: нет рабочих профессий, нет мастеров, мало инженеров… Все, что сегодня происходит, – это конец эпохи накопления первоначального капитала и начало эпохи трезвого экономического мышления», - подчеркнула она.