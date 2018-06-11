Игорь Курус: политикам проще всего говорить, что Нацсовет борется с русским языком

Решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о прекращении ретрансляции неадаптированных к отечественному законодательству телеканалов( в том числе - нескольких российских) вызывало недовольство: а) провайдеров (то есть тех, кто ретранслирует программы) б) абонентов ( то есть тех, кто смотрел эти каналы) в) российских политиков (то есть тех, кому только дай поспекулювати на такой теме). Последние расценили шаг Нацсовета как политический прессинг. А украинский политикум увидел в действиях Нацсовета адекватный ответ на бесконечный поток хамства со стороны российских телеканалов. Но обменом "любезностями" дело не кончилось. Городской совет Севастополя призвал кабельных операторов не выполнять распоряжение Нацсовета, Донецкий горсовет засобирался в суд, а Президиум ВР Крыма призвал Президента приостановить решение Нацсовета. Чтобы выяснить суть конфликта и его стадию, мы обратились к заместителю председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Игорю Курусу.

Игорь Федорович, почему ситуация настолько заполитизирована? Это "заслуга" наших политиков. Им проще всего говорить, что мы боремся с русским языком.

Да не боремся мы с русским языком, потому что из 83 программ иностранных – 65 русскоязычные. Если бы мы боролись с русским языком, то мы бы точно требовали, чтобы Discovery, которое транслируется в Украине по-русски, и другие иностранные каналы, шли на английском, а не на русском.

Но, как видите, мы этого не делаем.

Еще политики упрекают нас, что мы хотим вытеснить российские каналы из Украины. Опять же, из 83 иностранных каналов – 40 российских. И это программы, к которым не было претензий с украинской стороны. Мы наоборот идем им на встречу.

Что должны делать телеканалы (или наоборот - чего не делать), чтобы Вы их считали адаптированными?

Это, в частности, трансляция программ и фильмов, приобретенных для территории Украины, трансляция рекламы, оплаченной в Украине, отсутствие сцен насилия, иных сцен или информации, которая может нанести вред малолетним зрителям, распространение объективной информации и возможность опровержения информации, не соответствующей действительности.

Где-то месяц назад, когда руководители компаний поняли всю серьезность ситуации, они сами начали с нами выходить на контакт. Мы имели разговор с «Первым каналом. Всемирная сеть», РТР.

Не имеем контакта с ТВЦ, на нас никто не выходит из белорусских компаний. К нам не обращюется из китайского CСTV, к которому есть формальные претензии.

Недавно был контакт с США об одной американской программе, которая в Европе не локализована. Также обратились израильские представители, чтобы мы возобновили трансляцию ТВ-9.

То есть начались контакты.

«Первый канал» пошел своим путем – они приехали, спросили, какие у нас требования. Мы им перечислили, а они сначала сказали, что это все субъективно. Однако мы беседовали очень долго, и они, очевидно, поняли нас. Написали несколько писем, в последнем было сказано, что они готовы полностью выполнить не противоречащие законам РФ требования закона Украины.

Они готовы создать в Украине предприятие и получить лицензию, они готовы транслировать полностью адаптированный продукт.

Мы, конечно, могли ждать, когда они это сделают, но мы пообещали пойти им навстречу, вот и пошли. Хочу обратить внимание, что руководители телекомпаний не политизируют проблему.

Сколько Вы дали им времени?

Там есть вопросы правового характера…

Мы постоянно наблюдаем, как ведут себя «Первый канал» и «РЕН-ТВ». Что касается последнего, то буквально вчера они обратились к нам с предложением побывать в их аппаратно-студийном комплексе, чтобы мы убедились в их способности транслировать для Украины очищенный продукт.

Что касается «Первого», если мы увидим реальное выполнение обещаний, то это одно. В ином случае будем вынуждены действовать соответствующим образом... Нам этого не хочется делать, но если мы увидим, что письменные заверения – это лишь маневр, то придется действовать адекватно.

Какой набор аргументов Вы используете в переговорах и дискуссиях? Очевидно, есть какая-то предыстория конфликта. С чего все началось? В 2006 году в начале января были приняты изменения к Закону Украины о телевидении и радиовещании. В этой редакции изменена процедура ретрансляции иностранных каналов в кабельных сетях Украины.

Дело в том, что до 2006 года с 2002-го, когда начинались создаваться кабельные сети в Украине, рынок кабельного телевидения был неурегулирован. Предприятия, которые создавали кабельные сети, пытались выйти из-под регуляции закона. Они пытались называться по-разному, например, «предприятиями связи». После чего попадали под контроль Министерства транспорта и связи. Министерство на них жало, чтобы они не нарушали права абонентов, тогда «кабельщики» называли себя телекомпаниями и, соответственно, попадали в нашу компетенцию.

Когда государство взялось за урегулирование работы кабельных операторов, возник такой субъект ведения хозяйства как провайдер программных услуг. Это юридическое лицо, которое было посредником между абонентом и оператором телекоммуникаций.

В 2000-2004 годах была угроза насильственной смены владельцев кабельных сетей, что в отдельных случаях сопровождалось возможным уничтожением инфраструктуры, поэтому законодатель и сами кабельщики выступили с инициативой, чтобы разделить две сферы – инфраструктурную, которая находится, грубо говоря, в земле, и организационную, которая предоставляет услуги, то есть вступает в контакт с абонентом.

Так в законе появилось понятие «провайдер программных услуг». Его сразу же отнесли к компетенции Национального совета и стали применять к нему определенные требования, касающиеся авторских прав и так далее.

1-го марта 2006 года, когда закон вступил в силу, Национальный совет предупредил всех заинтересованных лиц о том, что изменилась процедура входа иностранных программ в кабельную сеть Украины.

И все российские каналы, которые транслировались в Украине, об этом знали?

Мы предупредили посольство Российской Федерации в Украине, а также посольства других стран, которые не являются членами ЕС и не ратифицировали Европейскую конвенцию. Мы предупредили всех работающих в Украине дистрибьюторов, всех провайдеров программных услуг.

Однако мы увидели, что из их стороны нет реагирования. Соответственно, мы начали провайдерам программных услуг выписывать решения с соответствующими формулировками, которые сводились к тому, что Национальный совет согласен на ретрансляцию программ, в которых заинтересованы провайдеры, но при условии, что она будет адаптирована к законодательству.

Хочу отметить, что руководители провайдеров на заседаниях Национального совета нас заверяли, что, если будет идти неадаптированная версия, то они будут отключать каналы.

Были ли какие-то официальные переговоры именно с российской стороной?

До этого лета – нет. Только в середине лета мы провели первую встречу с представителями российского посольства и представителями телекомпании «РТР-Планета».

Мне показалось, что российская сторона нас услышала, они даже сказали: «Все понятно. Это чисто экономический аспект проблемы». У меня после этой встречи создалось такое впечатление, что нам удастся урегулировать этот вопрос именно с этой телекомпанией.

А почему Нацсовет непосредственно не обратился к руководителям каналов?

Мы писали им письма. В ответ один из дистрибьюторов прислал нам ответ, что он считает все программы «адаптированными».

Игорь Федорович, а сколько зрителей было у российских телеканалов в Украине? Около 6 миллионов – это только количество абонентов, то есть домохозяйств.

А сколько провайдеров в Украине?

Около шестисот. И 488 из них выдавалась лицензия под вышеупомянутые требования.

То есть подавляющее большинство провайдеров соглашались с новыми изменениями, однако продолжали неочищенную ретрансляцию.

В каких регионах не выполняют Ваше распоряжение об отключении российских каналов? В Донецке, Закарпатье, Днепропетровске, Одессе и Крыму.

То есть они полностью игнорируют Ваше решение?

Ну, как сказать. В разных регионах по-разному. Где-то политики стали созывать советы, чтобы поднять свои рейтинги, где-то провайдеры начали заниматься политикой, как в Луганске, где-то провайдеры поздно сообщили абонентам об изменениях в программировании.

Где-то, как скажем в Автономной Республике Крым, «Русская община Крыма» обратилась в Россию, чтобы они поставили мощный передатчик, чтобы транслировать на территорию Украины российские каналы.

Однако надеюсь, что скоро решения будут выполняться на всей территории без исключения. Но чем больше вокруг этого вопроса будет политики, тем дольше будет длиться этот процесс.

Что Вы имеете в виду?

Дело в том, что если бы в течение двух лет политики не мешали Национальному совету планово ввести в строй законодательные новеллы, не призывали провайдеров к невыполнению законодательства и не провоцировали нежелания иностранных вещателей работать в Украине легально, то уже бы все спокойно смотрели привычные телеканалы и не думали: отключат или не отключат их. А так теперь, потеряв два с половиной года, мы за три месяца вынуждены осуществлять легализацию. И, если, мы опять станем на путь популизма, препятствию деятельности конституционного, регуляторного органа, а не целеустремленной работы, то кто-нибудь из руководителей иностранных каналов подумает: «А зачем нам что-то делать? В Украине беспорядок, может еще немножко подзаработаем денег без дополнительных затрат?» Поэтому процесс может затянуться. И опять конфликт. А этого так не хочется.

Беседовала Оксана Климончук