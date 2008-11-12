Тимошенко уверена, что за отставкой Яценюка стоит Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной рады не могла произойти без указки Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Кабинете министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности спикера парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «РАда», а не тайно с помощью бюллетеней, как это предусмотрено Регламентом.