МИД Украины: Репрессивная машина в оккупированном Крыму набирает обороты с целью уничтожения крымских татар

Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Репрессивная машина в оккупированном Крыму набирает обороты. Уничтожение коренного народа Крыма – ее основная цель", – написала она.

Как сообщил в Twitter российский адвокат Николай Полозов, сегодня в оккупированном Крыму состоится очередное судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

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Адвокат сообщил, что первым свидетелем со стороны обвинения сегодня на суде является бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины, который имеет фамилию Шишкин и сейчас служит российским полицейским.

Еще одним свидетелем со стороны обвинения является Юрий Гуляев, который в феврале 2014 года был охранником сепаратиста Сергея Аксенова. "В настоящее время сотрудник вневедомственной охраны", – добавил адвокат.

Кроме того, ранее другой российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что "Полозова выдавливают из Крыма, как неугодного защитника крымских татар".

В частности, Полозов также заявлял, что защищает заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. "Следователь ФСБ хочет допросить меня в качестве свидетеля, лишив процессуального статуса защитника", – отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. Арест неоднократно продлевали, последний раз – до 8 января.

25 октября адвокат Чийгоза Николай Полозов сообщил, что суд уже установил график заседаний на ноябрь. "Процесс будет идти более интенсивно – четыре дня в неделю вместо трех. Даты заседаний по делу Чийгоза в ноябре: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 и 01.12", – отметил он. Полозов не исключает, что ускорение процесса связано с желанием российских властей вынести приговор именно до 26 февраля.