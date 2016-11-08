Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к организации сепаратистов на Донбассе

Об этом Парубий сообщил "Украинской правде" на просьбу прокомментировать решение суда.

Ранее сайт возглавляемого Медведчуком "Украинского выбора" обнародовал информацию о том, что Печерский райсуд Киева обязал спикера ВР Андрея Парубия опровергнуть обвинения в адрес бывшего главы Администрации президента Виктора Медведчука в финансировании экстремистских групп на востоке Украины.

"Этот суд длится с 14 года, когда я публично сказал, что Медведчук, на мое убеждение, имел причастность к организации сепаратистов на востоке Украины. Он подал в суд. Я выиграл все суды по всем инстанциям. Он повторно подал в суд – теперь в Печерский и одержал на первом этапе это решение", - сказал Парубий.

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"Но без сомнения, я, мои юристы и адвокаты, мы подадим апелляцию. У меня нет сомнений, что апелляция будет выиграна", - заявил Парубий.

Он также сообщил, что передал все материалы, которые "свидетельствуют о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе", Генеральной прокуратуре во время его допроса по делу Майдана.

"Я несколько недель назад передал. Генпрокуратура теперь изучает эти материалы", - сказал Парубий.

Он напомнил, что во время работы секретарем в СНБО он прибыл в Луганск в первый день захвата СБУ и там общался с боевиками напрямую. "Именно от них я получил эту информацию", - уточнил он.

Парубий также уточнил, что по его информации, Медведчука уже вызвали в ГПУ по этому поводу.