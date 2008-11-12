Яценюк отстранен от ведения заседаний Верховной Рады
11:09, 12 ноября 2008Политика
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Инициатива трех фракций
Верховная Рада Украины отстранила Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовал 231 народный депутат из 440, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, это решение поддержали 175 народных депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 8 – от «Нашей Украины – Народной самообороны», 27 - от КПУ и 20 - от Блока Литвина.
Соответствующее постановление было внесено тремя фракциями парламента – Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.
А.ЯЦЕНЮК отстранен от ведения пленарных заседаний на два дня. После голосования А.ЯЦЕНЮК сразу же покинул сессионный зал.
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