Гройсман и Байден обсудили в телефонном разговоре процесс реформ в Украине
Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с вице-президентом США Джо Байденом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, собеседники обсудили процесс реформ в Украине и скоординировали дальнейшее взаимодействие по привлечению необходимой помощи и содействия со стороны США.
«Обсуждая реформы в Украине, Гройсман привлек внимание к запуску программы приватизации государственных предприятий, в частности о втором этапе приватизации Одесского припортового завода», - говорится в сообщении.
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Премьер-министр проинформировал вице-президента США о мерах по возрождении национальной экономики и выведения ее из тени, отдельно отметив решение правительства вдвое увеличить минимальную заработную плату в Украине.
«Байден отметил положительные результаты деятельности Правительства за первые шесть месяцев его работы, заверил в неизменной поддержке со стороны Администрации США», - добавили в пресс-службе.