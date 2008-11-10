Криль стал на защиту Кириленко: НУ-НС хотят превратить в «филиал БЮТ»

Народный депутат, лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает политическим заказом заявления некоторых народных депутатов о необходимости замены председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.КРИЛЯ относительно заявлений некоторых политиков о возможной смене руководства фракции НУ-НС.

«Угрозы некоторых депутатов НУ-НС заменить председателя фракции В.КИРИЛЕНКО на более приемлемую кандидатуру являются политическим заказом» - считает И.КРИЛЬ.

По его мнению, такие заявления свидетельствуют о том, что «во фракции продолжает действовать «пятая колонна», которая не имеет собственной позиции, а лишь озвучивает тезисы, подготовленные для них в БЮТ».

И.КРИЛЬ напомнил, что на протяжении года депутаты «Единого Центра» решительно боролись против превращения фракции НУ-НС в «филиал БЮТ».

«Мы считаем, что фракция должна придерживаться своего политического курса, отстаивать собственные позиции и реализовывать обещания, данные избирателям» - подчеркнул председатель «Единого Центра».

Как отметил И.КРИЛЬ, именно поэтому «сегодня мы поддерживаем позицию руководства фракции. Она совпадает с нашим виденьем роли фракции - не превратить НУ-НС в пешку в чужой политической игре».

Как сообщал УНИАН, член фракции НУ-НС Владимир АРЬЕВ в статье для еженедельника «Зеркало недели» (№ 42 (721) от 8-14 ноября 2008 года) выразил уверенность, что кризис в парламентской фракции «Наша Украина — Народная самооборона» можно преодолеть лишь заменив ее лидера В.КИРИЛЕНКО на политика, независимого от Секретариата Президента.