Клинтон может дать "зеленый свет" на вооружение Украины в случае победы - экс-посол США

Об этом сказал бывший посол США в Украине, эксперт Brookings Institute Стивен Пайфер, передает ZN.UA.

В частности, она может продолжить поддержку Киева, а также усилия немецкого канцлера Ангелы Меркель в Минском процессе. Также она, скорее всего, сохранит экономические санкции против России до тех пор, пока поведение Кремля не изменится.

"Кроме того, она может занять несколько более жесткую позицию в отношении России. К примеру, администрация Клинтон в зависимости от обстоятельств может рассмотреть передачу летальной военной помощи Украине, от чего администрация Обамы отказалась", - сказал эксперт.

В случае же победы на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, по мнению Пайфера, политика США может измениться не только относительно Украины, но и НАТО, если вспомнить все заявления миллиардера.

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"Не зависимо от того, будет ли президентом США Клинтон или Трамп, у новой администрации будет очень много вопросов на повестке дня во внешней политике. Будет ли Украина фигурировать в нем или нет, будет зависеть от восприятия Киева. Чем энергичнее правительство будет проводить реформы и серьезные антикоррупционные меры, тем вероятнее, что Украина будет среди приоритетов новой администрации", - добавил эксперт.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Клинтон во главе США может помочь Германии выступить против агрессивной России. В частности, она может призвать Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

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Европейские эксперты и критики уже достаточно долго называют этот проект политическим и опасным, поскольку он усилит энергетическую зависимость Европы и Германии от газа России.

Тем временем, издание Rzeczpospolita писало, что победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина. В глазах европейских лидеров российский президент слишком часто меняет роли. То он варвар, который убивает людей в Сирии и на Востоке Украины, а уже через неделю - партнер, с которым ведут переговоры о совместных действиях против "Исламского государства".